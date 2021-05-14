حرس السواحل الليبية ينقذ 99 مهاجرًا أفريقيًا

نجح زورق دورية تابع لحرس السواحل، أمس، في إنقاذ 99 مهاجرًا من الجنسيات الأفريقية، أثناء محاولتهم الوصول إلى شواطئ الدول الأوروبية، على متن زورق مطاطي.

وذكر الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية الليبية، أن هذه العملية الناجحة جاءت في سياق استمرار الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية وتقديم خدمات البحث والإنقاذ في منطقة المسؤولية الليبية وإنقاذ حياة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر.

وقال الناطق: بعد ورود نداء استغاثة؛ انطاق الزورق “أوباري” عقب تجهيزه بما يلزم؛ من أجل إنجاز عملية الإنقاذ والانتشال، وقد أدت العناصر المهام المطلوبة، وتم إنزال المهاجرين عند نقطة إنزال “قاعدة طرابلس البحرية” قبل نقلهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

ومن المقرر أن يتابع جهاز مكافحة الهجرة تقديم كافة أشكال الرعاية لهؤلاء المهاجرين، تمهيدًا لإعادتهم إلى دولهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية