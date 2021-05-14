الفيتوري: كيف ينعكس تحسن العلاقات بين أنقرة والقاهرة بشكل إيجابي على طرابلس

خصص الصحفي والسياسي الليبي الدكتور مصطفى الفيتوري مقاله الأسبوعي للحديث عن ملف العلاقات المصرية- التركية، وكيف يمكن أن يؤثر تحس العلاقات بين القاهرة وأنقرة على الأوضاع في ليبيا.

وقال الفيتوري كانت القاهرة وأنقرة على طرفي نقيض طوال معظم السنوات الثماني الماضية. رأت أنقرة صعود الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة عام 2013 وسجن حليفها الرئيس السابق محمد مرسي باعتباره انقلابا صارخا على الرئيس المنتخب ديمقراطيا في مصر. غضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واتهم الحكومة المصرية بقتل مرسي بعد وفاته في السجن في 19 يونيو 2019.

ومن ناحية أخرى نظر الرئيس السيسي إلى خطاب تركيا غير الودي والحملة الإعلامية السلبية تجاهه ضمن السياق الإقليمي الأكبر للتنافس على السلطة والنفوذ. ورأى أردوغان أن الجيش المصري بقيادة السيسي أجبر حليف أنقرة السياسي الإقليمي جماعة الإخوان المسلمين على الخروج من السلطة على الرغم من فوزه في انتخابات عام 2012. وينظر إلى الزعيم التركي إقليميا على أنه زعيم الإسلام السياسي في المنطقة وهو أيضًا مصدر إلهام لجميع أحزاب الإخوان المسلمين في مصر وليبيا وخارجها.

وأصبحت ليبيا الجار الغربي لمصر بؤرة الصراع على الهيمنة الإقليمية والنفوذ بين العملاقين الإقليميين تركيا ومصر. دعمت أنقرة حكومة الوفاق الوطني السابقة ومقرها طرابلس، بينما دعمت القاهرة المشير خليفة حفتر. عندما شن هجومه في أبريل 2019 للسيطرة على طرابلس وقعت أنقرة وطرابلس صفقة أمنية واتفاقية ترسيم الحدود البحرية. وقد زاد هذا من غضب مصر ودفعها إلى تكثيف دعمها لحفتر.

وفي النهاية خسر حفتر الحرب في يونيو 2020 بفضل دعم أنقرة لأعدائه. إلى جانب قواتها النظامية زودت تركيا طرابلس بآلاف المرتزقة السوريين لمواجهة قوات حفتر المدعومة أيضًا من قبل المرتزقة الروس. بعد مطاردة قوات حفتر إلى مواقعها الحالية حول سرت الجفرة رسم الرئيس السيسي “خطه الأحمر” حول منطقة ليبيا ليس بعيدا عن حقول النفط والغاز الشاسعة وهو سبب رئيسي آخر للصراع المحتمل بين أنقرة والقاهرة.

وبحلول الوقت الذي وصلت فيه حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة إلى السلطة في 15 مارس كانت أنقرة والقاهرة قد تحدثتا سرا بالفعل. يبدو أن مركزي القوة الإقليميين قد أدركا أخيرًا أن مواجهتهما في هذه المرحلة ضارة لكليهما. كما شعروا أن تنافسهم من المرجح أن يؤثر سلبًا على الوضع في ليبيا. ستخسر أنقرة والقاهرة من الصراع الأهلي الذي طال أمده في ليبيا، بينما تقدم ليبيا المستقرة فوائد اقتصادية وأمنية هائلة للقاهرة على وجه الخصوص.

وجاء أول اتصال دبلوماسي بين القاهرة وأنقرة من تركيا في فبراير الماضي وشهد الشهر التالي أول علامة علنية للتقارب الدبلوماسي. ثم وصل أول وفد تركي يزور القاهرة منذ ثماني سنوات برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال إلى القاهرة لإجراء محادثات في 5 مايو.

من السابق لأوانه القول ما إذا كان ذوبان الجليد في العلاقات بين البلدين سيتغلب على خلافاتهما. يجب عليهم تسوية بعض الخلافات الصعبة حول القضايا ذات الاهتمام الإقليمي والمحلي لكلا العاصمتين. بدأت أنقرة البادرة الإيجابية عبر تقويض قنوات معارضة مصرية مقرها اسطنبول وأنقرة.

وتشمل مناطق الصراع المهمة التي لا يزال يتعين التعامل معها من قبل الجانبين التجارة الإقليمية والأمن واستكشاف الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط وترسيم الحدود البحرية والصراع في ليبيا.

تدرك حكومة طرابلس الجديدة أنه يتعين عليها إبقاء التفاوض بين القاهرة وأنقرة حتى تمضي قدمًا في جدول أعمالها المحلي، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية والتشريعية الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر. وهذا يفسر سبب كون القاهرة وأنقرة هما أول عاصمتين زارهما رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة فور توليه منصبه. في 21 أبريل استضافت طرابلس وفداً مصرياً كبيراً برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. وقع البلدان عددا من مذكرات التفاهم في مجال الطيران المدني والاقتصاد والاتصالات.

لا يزال لدى تركيا قوات وآلاف من المرتزقة السوريين داخل ليبيا، ومصر تود أن ترى هذا الوجود العسكري ينتهي في أسرع وقت ممكن. في حين أن جولة أخرى من القتال بين الأطراف الليبية غير مرجحة إلا أنها تظل احتمالًا خطيرًا.

وفي الأسابيع الأخيرة دعت نجلاء منجوش -أول وزيرة خارجية ليبية- جميع القوات الأجنبية بما في ذلك القوات التركية إلى مغادرة ليبيا. ومع ذلك يبدو أن أنقرة مصممة على إبقاء قواتها في ليبيا على المدى الطويل ومن غير المرجح أن تقبل أي فكرة بالرحيل. إذا قررت أنقرة في نهاية المطاف مغادرة ليبيا فلن تفعل ذلك ما لم تحصل على تأكيدات من القاهرة بتجميد دعم الأخيرة لحفتر. تلتزم طرابلس وأنقرة باتفاق نوفمبر 2019 الأمني الذي يمنح تركيا الحق في نشر قوات في ليبيا. ليس لدى القاهرة خيارات كثيرة سوى الدبلوماسية لمواجهة ما تراه من النتائج السلبية لمثل هذا الاتفاق الأمني بين ليبيا وتركيا.

ما هو غير واضح والذي لا يزال لديه القدرة على تسميم الانفراج بين أنقرة والقاهرة هو ما سيحدث في ليبيا فيما يتعلق بأمرين: الأمن والانتخابات المزمع إجراؤها في ديسمبر. ومع ذلك لا يزال حفتر حليف مصر موجودًا دون أي دور رسمي في الحكومة الجديدة في طرابلس. ومع ذلك لا يزال لديه القدرة على تعطيل أي ترتيبات سياسية لا يحبها. لا تثق أنقرة بحفتر ولا في حلفائه الروس – لا يزال لدى مجموعة فاجنر الروسية آلاف المرتزقة في ليبيا يدعمون حفتر-. من ناحية أخرى لا تريد القاهرة تجدد القتال في ليبيا ولا تريد وجودًا عسكريًا تركيًا طويل الأمد على الأراضي الليبية.

مع الوضع الحالي للعلاقات يبدو أن النتيجة السليمة الوحيدة هي لعبة محصلتها صفر تفوز فيها القاهرة، ولكن فقط إذا خسرت أنقرة والعكس صحيح. في حين أن هذا ليس غير صحيح تمامًا فإن دور الدبلوماسية هو تغيير المعادلة إلى لعبة مربحة للجانبين ليس فقط لأنقرة والقاهرة ولكن لطرابلس أيضًا. إذا لم يعم السلام في ليبيا فستخسر العواصم الثلاث.