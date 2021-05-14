تركيا: قواتنا البحرية منعت كارثة ضخمة في المتوسط بإنقاذ 97 مهاجراً قرب ليبيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، أن قواتها البحرية التركية العاملة قبالة السواحل الليبية قد نجحت في منع كارثة ضخمة في البحر الأبيض المتوسط.

وقالت الدفاع التركية، في بيان: “إن يقظة أفراد الفرقاطة التركية (TCG GAZİANTEP) قبالة السواحل الليبية منعت كارثة ضخمة في البحر الأبيض المتوسط”.

وأضافت أنه “تم رصد 97 مهاجراً غير شرعي على متن قارب على وشك الغرق، حيث تم تأمينهم وإبلاغ قيادة خفر السواحل الليبي”.

وأوضحت الوزارة أن “البحرية التركية تابعت المهاجرين وأعطت الأوامر لإقلاع مروحية للمساعدة في عملية الإنقاذ في حالة غرق القارب”.

وأكد البيان أنه “تم إنقاذهم جميعا بعد وصول سفن خفر السواحل الليبي إلى المنطقة”.

كما أشارت الدفاع التركية إلى استمرار الفرقاطة التركية (TCG GAZİANTEP)، العاملة قبالة ليبيا، في منع الخسائر في الأرواح في البحر المتوسط. مشيرة إلى أنها لعبت دورا نشطا في إنقاذ 123 لاجئا في وقت سابق في نفس المنطقة.