شركة الكهرباء: لا طرح للأحمال في ثاني أيام العيد

أعلنت الشركة العامة للكهرباء نشرة الأحمال اليوم الجمعة، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، مؤكدة عدم وجود طرح للأحمال في الجناح الغربي والجنوبي.

وأضافت الشركة في بيان، اليوم، أنه لا توجد عدد ساعات طرح الأحمال في الجناح الشرقي أيضًا.

وحدث إظلام تام على شبكة كهرباء المنطقة الشرقية عدة مرات خلال الفترة الماضية، وهو ما دانه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، معتبرا أنه انقطاع «غير مبرر» و«حدث بفعل فاعل»، معلنا رفع ملف بالخصوص إلى النائب العام.

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