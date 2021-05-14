المنفي يبحث دعم رابطة الأدباء والكتاب الليبيين

التقى رئيس رابطة الأدباء والكتاب الليبيين خليفة احواس، رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي، على هامش زيارته لمدينة سرت.

وتناول اللقاء الحديث حول أهمية دعم الرابطة وتفعيل دورها محليا وعربيا.

ومن جانبه رحب المنفي باستقبال وفد من الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، برئاسة الأمين العام، تثميناً لجهودهم النبيلة التي أفضت إلى صدور قرارهم عام 2017، باستعادة عضوية ليبيا الموحدة بالمكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، بعد أن كانت معلقة به منذ العام 2012، ولأهمية دورهم في المرحلة القادمة لدعم مرحلة الوحدة الوطنية، وتحقيق الاستحقاقات المرتقبة