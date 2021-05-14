الجنائية الدولية: المدعية العامة ستقدم تقريرا عن ليبيا الاثنين المقبل

قالت المحكمة الجنائية الدولية إن المدعية العامة “فاتو بن سودا” ستقدم تقرير مكتبها 21 عن ليبيا إلى مجلس الأمن الدولي عبر الدائرة الافتراضية يوم الاثنين المقبل، الساعة 14.00 بتوقيت نيويورك.

وأوضحت المحكمة في إيجاز لها أن الاجتماع الافتراضي يأتي بسبب القيود المفروضة نتيجة جائحة كورونا.

وفي 26 فبراير 2011، تبنى مجلس الأمن بالإجماع القرار 1970، الذي يمنح المحكمة تفويضا في الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والإبادة الجماعية المرتكبة في ليبيا منذ 15 فبراير 2011، وصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق خمسة أشخاص خلال تفويضها الممتد لعقد من الزمن.

وأدرجت لجنة العقوبات الخاصة بليبيا، التي فوضها مجلس الأمن الدولي، ثمانية أشخاص فقط للعقوبات الفردية المستهدِفة، فيما أنشأ “مجلس حقوق الإنسان” الأممي في 22 يونيو 2020 هيئة لتقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع أطراف النزاع الليبي منذ بداية 2016.

وأفادت المدعية العامة للمحكمة في نوفمبر الماضي أن مكتبها قاد بعثتين إلى ليبيا في 2020، ما مكّنه من جمع أدلة مهمة، لكنها لم تذكر تفاصيل بشأن التحقيقات الجارية.

وانتخبت الدول الأعضاء في المحكمة في 12 فبراير 2021 المحامي البريطاني كريم خان مدعيا عاما جديدا للمحكمة، وستبدأ ولايته في يونيو المقبل.

وأمام المحكمة الجنائية 13 حالة قيد التحقيق بالإضافة إلى 9 تحقيقات أولية، وبصفته المدعي العام، سيشرف خان على التحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم الخطيرة في محكمة ترزح تحت عبء القضايا الحالية التي تعمل عليها، لأسباب منها نقص الموارد.