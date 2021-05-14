ليبيا الان

الدبيبة وأردوغان يقيمان العلاقات الثنائية بين البلدين

تم النشر منذُ 26 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

ذكرت وكالة “الأناضول”، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، تبادلا التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما بحثا العلاقات الثنائية، وعددًا من التطورات الإقليمية، وعلى رأسها الاعتداءات الصهيونية بالقدس وقطاع غزة.

وأوضح البيان، أن أردوغان والدبيبة خلال المكالمة الهاتفية قيّما خلال الاتصال الهاتفي العلاقات الثنائية بين بلديهما، والتطورات الإقليمية الراهنة، وعلى رأسها الاعتداءات الصهيونية ضد القدس، والمسجد الأقصى، وقطاع غزة، والفلسطينيين بتلك المناطق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك