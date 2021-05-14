الدبيبة وأردوغان يقيمان العلاقات الثنائية بين البلدين

ذكرت وكالة “الأناضول”، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، تبادلا التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما بحثا العلاقات الثنائية، وعددًا من التطورات الإقليمية، وعلى رأسها الاعتداءات الصهيونية بالقدس وقطاع غزة.

وأوضح البيان، أن أردوغان والدبيبة خلال المكالمة الهاتفية قيّما خلال الاتصال الهاتفي العلاقات الثنائية بين بلديهما، والتطورات الإقليمية الراهنة، وعلى رأسها الاعتداءات الصهيونية ضد القدس، والمسجد الأقصى، وقطاع غزة، والفلسطينيين بتلك المناطق.