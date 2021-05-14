مفوضية اللاجئين تنقل مقرها من قرجي للسراج

أعلنت مفوضية اللاجئين في ليبيا، إنه سيتم تغيير عنوان مركز الخدمة المجتمعية التابع لها في منطقة قرجي بطرابلس، ليصبح في منطقة السراج.

وقالت المفوضية عبر تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على تويتر، إن كافة الخدمات ستنتقل إلى المبنى الجديد بحلول 23 مايو الجاري، كما دونت أرقام هاتفية تتيح للمهاجرين التواصل مع طواقم المركز، بين الأحد والخميس من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، إضافة إلى خريطة من غوغل عليها خط أزرق يؤدي إلى الموقع المستحدث للمركز. ولم يتم ذكر أي تفاصيل عن العنوان الجديد.