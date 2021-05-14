اقعيم: يحظر استعمال الأسلحة والذخائر والمفرقعات في الأماكن العامة المأهولة بالسكان وقاعات المناسبات

وجه وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم، اليوم الجمعة، تعميماً لمديريات الأمن بشأن جرائم الأسلحة بكافة أنواعها والعقوبات الناجمة عليها.

اقعيم، وفي تعميمه الموجه لمدراء الأمن، الذي اطلعت عليه قناتنا، قال: “استنادا على أحكام البند (ثالثا) من المادة (11) من القرار رقم 430 لسنة 1994م بشأن الهيكل التنظيمي لمديريات الأمن ومفادها بإنشاء قسم رخص السلاح والمفرقعات وتنحصر اختصاصاته في الآتي: تنظيم إجراءات ترخيص حيازة بنادق الصيد وذخائر ها واستخراجها وتجديدها وإلغائها وفقا للتشريعات المنظمة لذلك، ومراقبة تنفيذ قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات والأوامر الصادرة في هذا الشأن، وبحث طلبات الترخيص بالمفرقعات وإصلاح الأسلحة وإبداء الرأي فيها، والتفتيش على أماكن حيازة المفرقعات ومدى سلامة الإجراءات المتبعة في ذلك وفقا للنظم المعمول بها”.

وطالب مدراء الأمن بالعمل على تفعيل القسم المشار إليه على أن يختص بمنح ترخيص المسدسات بأنواعها، مع مراعاة تقديم طلبات الحصول على الترخيص وتجديده على النماذج المرفقة بهذا بالكتاب”.

وفي تعميم أخر، أضاف اقعيم: “لوحظ في الأونة الأخيرة كثرة استعمال المواطنين من جميع شرائح المجتمع للأسلحة المنصوص عليها في أحكام المادة الأولى من القانون رقم (2) لسنة 2014م بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات”.

وتابع: “الأمر قد عده المشرع الليبي أمرا محظورا ورتب عليه جريمة يعاقب عليها، وذلك صيانة للصالح العام وتحقيق الأمن والأمان لكافة أبناء الوطن لكي لا يؤدي هذا التساهل في إدخال الفوضى وترهيب الناس بإحداث الرعب لهم”.

وأضاف: “دارت العقوبات المنصوص عليها على ضوء أحكام القانون المشار إليه سالفا والقوانين الأخرى وصفها بالجناية والجنحة والعقوبة تكون ما بين السجن والحب وقد تجمع بينها الغرامة والمصادرة”.

وأضاف: “وزارة الداخلية تهيب المواطنين بسرعة تسليم الأسلحة التي بحوزتهم وغير المرخصة – يعد فعلهم هذا موصوفاً بما هو منوه عنه أنفا – في مدة أقصاها شهرا من تاريخ التعميم إلى أقرب مركز شرطة من مدراء الادارات الأمنية ومدراء الأمن بعد انتهاء المدة المذكورة أعلاه تكثيف الحملات لضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة”.

وفي تعميم أخر بخصوص الحد والقضاء علـى ظاهرة استعمال الأسلحة أمام قاعات المناسبات قال: “يحظر استعمال الأسلحة والذخائر والمفرقعات في الأماكن العامة، والأحياء المأهولة بالسكان، والأماكن المجاورة لها، والطرق العامة، وقاعات المناسبات استنادا على أحكام التشريعات والقوانين النافذة”.

وتابع: “يجب على ملاك قاعات المناسبات التنبيه على أصحاب المناسبات التي ستقام لديها عدم استعمال الأسلحة بأنواعها وأخذ إقرارا مكتوبا بالخصوص، بغية الحفاظ على حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة”.

وأضاف: “في حال إذا ما تم مخالفة ذلك ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين التي ستؤدي إلى إقفال قاعات المناسبات وإيقاع غرامة مالية على ملاكها، وحجز صاحب المناسبة وإحالته إلى الجهات المختصة”.

واستكمل: “يطلب من مدراء الإدارات الأمنية ومدراء الأمن المتابعة وضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة وتنفيذ ما ذكر أنفا”.