وزيرة الداخلية الايطالية تبحث مع كوبيتش السيناريو الأمني في ليبيا

ليبيا – التقت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي أمس الأول المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر والتقييمات حول السيناريو الأمني ​​الحالي في ليبيا وآفاق العمل مع حكومة الوحدة الوطنية الجديدة بقيادة عبد الحميد الدبيبة.

لامورجيزي شددت في بيان صحفي لوزارة الداخلية الإيطالية وفقًا لما نقلتها وكالة “نوفا” الإيطالية على الالتزام المكثف والمستمر للحكومة الإيطالية، من أجل توطيد الإطار الأمني ​​في ليبيا، أيضًا بهدف تعزيز قدرة السلطات الليبية على إدارة الحدود البرية والبحرية.

وأكدت وزيرة الداخلية الإيطالية على ضرورة انخراط الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر في إدارة ظاهرة الهجرة التي لها جذور خارج ليبيا ويعتبرها دولة عبور.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية