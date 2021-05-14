مصادر خاصة تؤكد لقناتنا مصادرة عدد 150 سيارة رباعية الدفع بميناء بنغازي البحري تم استيرادها بالمخالفة لقرار القيادة العامة

أكدت مصادر خاصة بقناتنا، اليوم الجمعة، مصادرة عدد 150 سيارة رباعية الدفع (تويوتا فجعة وبساط) بميناء بنغازي البحري تم استيرادها مخالفة لقرار القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بمنع استيراد السيارات الصحراوية.
وكانت القيادة العامة قد أعادت، أمس الخميس، نشر تعميم سابق بعدم إستيراد سيارات الدفع الرباعي منعاً باتاً.
القيادة العامة، وفي تعميمها الذي وجهه القائد العام المشير خليفة حفتر لمدير إدارة المنافذ، واطلعت عليه قناتنا، قالت: “لوحظ تزايد استيراد سيارات الدفع الرباعي بمختلف أنواعها من قبل جهات عامة أو خاصة أو أفراد وحفاظا على الأمن القومي من استعمال أو شراء هذه الآليات من قبل جهات قد تستغلها قي أعمال ارهابية ولأغراض التهريب أو الهجرة غير الشرعية”.
وتابعت: “عليه يمنع منعاً باتًا استيراد سيارات الدفع الرباعي لأي جهة عامة أو خاصة أو أفراد إلا بعد أخذ الموافقة من القيادة العامة للقوات المسلحة بحيث يتم معرفة الجهة الموردة والغرض الذي وردت من أجله هذه الآليات”.
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