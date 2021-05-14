مصادر خاصة تؤكد لقناتنا مصادرة عدد 150 سيارة رباعية الدفع بميناء بنغازي البحري تم استيرادها بالمخالفة لقرار القيادة العامة

أكدت مصادر خاصة بقناتنا، اليوم الجمعة، مصادرة عدد 150 سيارة رباعية الدفع (تويوتا فجعة وبساط) بميناء بنغازي البحري تم استيرادها مخالفة لقرار القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بمنع استيراد السيارات الصحراوية.

وكانت القيادة العامة قد أعادت، أمس الخميس، نشر تعميم سابق بعدم إستيراد سيارات الدفع الرباعي منعاً باتاً.