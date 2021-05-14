الغويل: يجب أن يختار مجلسي النواب والدولة محافظاً جديداً للمصرف المركزي لتفادي فساد ملف الاعتمادات

قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، اليوم الجمعة، “نسعى لأن تكون ليبيا همزة الوصل بين ضفتي البحر المتوسط، ليبيا الواعدة الموحدة المستقلة، وتنويع مصادر الدخل، فهذه هي الضمانة الوحيدة لتوحيد الشعب الليبي في مواجهة التحديات الاقتصادية وتهديد الميلشيات الإرهابية”.

الغويل، وفي حوار أجراه مع “سكاي نيوز عربية”، أضاف: “حكومة الوحدة الوطنية تواجه تحديات جسام، أهمها استثمار الطاقات البشرية الموجودة في البلاد، ولدينا رؤية شاملة لبناء ليبيا الواعدة الموحدة المستقلة، صاحبة الدور في العالم كهمزة وصل ومهد حضارة ومعبر ثقافة تسعى للرفاهية لا الشقاء، والغنى لا الفقر، والسلام لا الحرب، والعدل والكفاية”.

وقال: “إن من أهدافنا التي نعمل عليها أن يكون هناك مجتمع متجانس متمسك بالقيم الأخلاقية، مع تقوية الروابط الاجتماعية والتنوع الثقافي، ووحدة الوطن في عهد جديد متصالح مع الماضي والحاضر، ومتطلع للمستقبل”.

وتابع: “إن من أهداف الحكومة استباب الأمن لجلب الاستثمارات بنوعيها المحلي والأجنبي وتحصين الاقتصادي، بما يضمن أن يتنعم الليبيون بثروات وطنهم، وتوحيدهم ضد التحديات التي تواجه ليبيا، ومن ضمن جهود استباب الأمن مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتجارة المخدرات والأسلحة، والجريمة المنظمة، إضافة إلى مكافحة الإرهاب”.

وأضاف: “نحن معنيون بإعادة بناء النظام القضائي ليكون قوي بما يكفل للدولة القيام بدورها في الدفاع عن الحقوق دون تفريق بين ليبي وليبي، وذلك لتأمين بيئة آمنة هدفه تقديس آدمية الإنسان”.

واستكمل: “إن الحكومة تعمل على صياغة سياسات تحقق لليبيا المكانة اللائقة بها، ببناء علاقات وطيدة، وتقديم النموذج الوطني الناجح، وأن تكون ليبيا حلقة وصل بين ضفتي المتوسط وإفريقيا والعالم”.

وواصل قائلاً: “إن تنويع الاقتصاد الوطني هو الحل المناسب لإنجاز تنمية دائمة في المستقبل لأن هذه الآمال يصعب توافرها حين تعتمد ليبيا على مصدر واحد للدخل، مهدد بالنضوب، وهو النفط”.

وعن مصادر هذا التنويع أشار إلى الصناعة والخدمات وإنتاج سلع قادرة على المنافسة، والطاقة البديلة.

وأضاف: “وهذا التنويع يحتاج إلى نهضة التعليم لتخرج الكوادر القادرة على تشغيل هذه المجالات، وسوف نبذل ما في وسعنا لتكون فرص الليبيين في التعليم متساوية وبنظام متقدم”.

وقال الغويل: “إن الحكومة قطعت أشواطا من المباحثات بين هيئات ليبيا؛ حيث نجح المصرف المركزي في توحيد سعر الصرف، وحلحلة أزمة السيولة التي بلغت القيمة الموردة من قبل المصارف التجارية إلى أقسام الإصدار بالمصرف المركزي 1.5 مليار دينار منذ بداية عام 2021 مما يعكس وجود سيولة فائضة لدى بعض المصارف التجارية”.

وتابع: “نأمل قريبا أن نتمكن من تجاوز العقبات التي تعطل فتح منظومة المقاصة، وفي هذا الإطار قام بتشكيل لجنة فنية لدراسة وتقييم نتائج سعر الصرف تكون من مهامها وضع آلية تضمن وتسهل قبول صكوك المقاصة بين المصارف، وتقديم تصور بشأن استئناف الحوالات المباشرة لصغار التجار بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة، وتقييم نتائج سعر الصرف في الفترة الماضية وستقدم اللجنة نتائج اعمالها نهاية شهر مايو 2021”.

وأشار الغويل إلى أن المصرف المركزي لا يزال يخضع لعدة تجاذبات وضغوط محسوبة على عدة أطراف في إشارة إلى جماعة الإخوان الإرهابية؛ مما أثر على أدائه، خاصة فيما يُعرف بملف الاعتمادات وما شابه من فساد ارتبط بجهات مارست ضغوطها على المصرف، ولكن نأمل أن يحسم هذا الأمر بوصول مجلسي الدولة والنواب إلى اختيار المرشح المناسب للمرحلة المقبلة”.

ورأى الغويل أن المواطن الليبي يشهد بعض الانفراجات والتحسن في الخدمات التي كانت منقطعة، وأهمها فتح الحقول النفطية وعودة الإنتاج قريبا إلى مستوياته السابقة، وعودة رحلات الطيران، وشركات الطيران الأجنبية مثل الخطوط التونسية، وقريبا ستعود الخطوط التركية، إضافة إلى وصول المياه لطرابلس.

وعن الكهرباء، لفت إلى أنها تشكل أهم أولويات حكومة الوحدة الوطنية، بالتعاقد لبناء محطات جديدة، وصيانة المحطات القائمة، وتمكنت الحكومة من تحقيق استقرار في إمدادات الكهرباء.

وقال الغويل إن “هناك ترتيبات لاستقدام العمالة لتسريع برامج إعادة الإعمار التي تحتاجها ليبيا”.

وأضاف: “إن أولوية الحكومة الحفاظ على الاتفاقيات التي من شأنها خدمة المصلحة العليا لليبيا”.

وتطلع إلى إقامة مناطق تجارة حرة مع دول الجوار، والتعاون السياحي والاقتصادي مع مصر بالذات، برفع الحواجز وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.