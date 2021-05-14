وزارة الشؤون الاجتماعية توضح بشأن منحة الزوجة والأولاد وتؤكد أنها لا تخضع لأي استقطاعات

طرابلس 13 مايو 2021 (وال)- أكد مدير مشروع منحة الزوجة والأولاد، بوزارة الشؤون الاجتماعية، أن منحة الزوجة والأولاد لا تخضع لأي استقطاعات، وتصرف كاملة للأسر المستفيدة منها، وذلك حسب ما ورد في قانون منحها بالاتفاق مع مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية.

وقال مدير المشروع إنه على السادة المواطنين حال وجود خصم من أي مصرف، ضرورة التواصل مع مشروع المنحة بالوزارة، مع إحضار ما يُثبت الخصم، وسيتم إرجاع المبلغ المخصوم لصاحب الحساب المستفيد من المنحة. (وال) س خ

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