عماد جلول: الحكومة ضعيفة وفرصة نجاحها في الوصول للانتخابات ضئيلة

حذر المحلل السياسي عماد جلول من تعقد الأمور في ليبيا قبل الانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل.

وقال جلول في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، “بعد انفراج غير مسبوق على المستوى السياسي خلال الشهرين الماضيين، وولادة سلطة سياسية موحدة، دخلنا مرحلة شك جديدة، وطفت الخلافات مجدداً بين الشرق (بنغازي) والغرب (طرابلس)”.

وأضاف المحلل السياسي: «باعتقادي أن الحكومة التي اختيرت ضعيفة جداً، وفرصة نجاحها في الوصول بليبيا إلى الانتخابات بعد أقل من سبعة أشهر، ضئيلة جداً، وتحتاج إلى معجزة».

وأشار جلول إلى أن مجلسي النواب والدولة لم يتوصلا حتى الآن إلى قاعدة دستورية تمهد للانتخابات، مردفا: “وفي حال فشل ذلك خلال شهر يونيو المقبل، أعتقد أن الأمور ستتعقد وموعد الانتخابات سيظل في مهب الريح”.

والأسبوع الماضي نظم عشرات المسلحين استعراض قوة، بعد اقتحام فندق كورنثيا في طرابلس الذي يستخدمه المجلس الرئاسي مقرا لاجتماعاته، وجاء ذلك، رداً على دعوة وجّهتها وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش لانسحاب «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب المتمركزين في البلاد، بمن فيهم القوات التركية.