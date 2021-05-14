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العباني: ترهونة أغلى من كل الخلافات.. هاتوا أيديكم نبنيها ونرمم أركانها

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

دعا محمد العباني، عضو مجلس النواب، إلى تكاتف الجميع للعمل على إعادة بناء مدينة ترهونة، ولملمة جراحها وأركانها وإعادة لحمتها وتماسكها.

العباني، وفي منشور له عبر فيسبوك، أضاف: “ترهونة أعلى وأغلى وأسمى وأنبل من كل الخلافات مهما تنوعت وتعددت وتلونت، فهي للكل دون استثناء ولا إقصا، ولا تهميش”.

وتابع: “الكل فيها سواء كأسنان المشط، فلا هرطقات ومزايدات، خيركم خيركم لأهله، وخيركم من ينسى خلافاته ويتسامى على أحقاده، ويرفع راية الوطن عاليا”.

ودعا عضو مجلس النواب إلى بناء المدينة قائلا: “هاتوا أيديكم لنبني ترهونة سويا، لنلملم جراحها ونرمم أركانها ولنعيد لحمتها وتماسكهاط.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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