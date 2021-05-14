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الراجحي: بفضل بطولات “بركان الغضب” تعيش طرابلس العيد بسعادة وآمان وهناء

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

اعتبر عبدالسلام الراجحي محلل قنوات الإخوان في الشأن السياسي والمتنقل في الإقامة مابين طرابلس وأسطنبول، أنه بسبب تضحيات ما وصفهم  بـ”أبطال بركان الغضب” تعيش حاليا العاصمة طرابلس العيد في أمان.

الراجحي، المؤيد للغزو التركي على ليبيا، في تدوينة له عبر فيسبوك، قال: “شكرا لامهات و اباء  الشهداء.. شكرا لابناء وزوجات الشهداء.. شكرا لكل الجرحى.. شكرا لأبطال بركان الغضب”.

وأضاف: “بفضل الله ثم بفضل دماء الشهداء الطاهرة الزكية وبطولاتكم وتضحيات الشجعان اليوم أهل المحروسة طرابلس يعيشون العيد بسعادة وامان وهناء”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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