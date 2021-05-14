ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

14 May, 2021

أعلن مطار معيتيقة الدولي أن شركة الخطوط الجوية التونسية ستستأنف رحلاتها إلى ليبيا ابتداء من يوم الاثنين 17 مايو.

وقال المطار إن الرحلات ستكون بواقع رحلة واحدة يوميا بين تونس ومعيتيقة و3 رحلات أسبوعية بين تونس وبنينا، وأضاف أن الخطوط التونسية افتتحت منذ أيام مكتب مبيعاتها الرئيسي ببرج طرابلس في الطابق الأرضي استعدادا لمباشرة رحلاتها إلى ليبيا.

وكانت شركة الخطوط الجوية التونسية قد أجلت موعد عودة رحلاتها الشهر الماضي نحو مطاري معيتيقة وبنينا إلى 15 مايو، وقالت إن قرار التأجيل جاء بسبب تدهور الوضع الوبائي وتباطؤ حركة تنقل المسافرين بين ليبيا وتونس خلال شهر رمضان.