بالصور.. شباب بنغازي يحتفلون بعيد الفطر بالزي الوطني في ميدان ضريح عمر المختار

احتفل مجموعة من شباب بنغازي، الخميس، بعيد الفطر المبارك بالزي الوطني، وذلك في ميدان ضريح عمر المختار.

ونشر أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورًا لمظاهر الاحتفال وتجمعات الشباب.

بالصور.. مصراتة تستقبل عيد الفطر بحضور الدبيبة

والخميس زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مدينة مصراتة؛ حيث أدى، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الغلبان في المدينة. واحتفل الليبيون في مختلف مناطق البلاد بعيد الفطر المبارك في أجواء سادها الهدوء وتبادل المعايدات بين المواطنين.

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