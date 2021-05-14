في اتصال هاتفي.. الدبيبة وأردوغان يبحثان العلاقات الثنائية

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مع الرئيس التركي، رجب أردوغان، العلاقات الثنائية وعددا من التطورات الإقليمية على رأسها الاعتداءات الإسرائيلية بالقدس وقطاع غزة.

وتبادل الطرفان في اتصال هاتفي بحسب وكالة الأناضول التركية، التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأوضحت الوكالة التركية أن أردوغان والدبيبة قيّما خلال الاتصال الهاتفي العلاقات الثنائية بين بلديهما، والتطورات الإقليمية الراهنة، وعلى رأسها الاعتداءات الإسرائيلية ضد القدس، والمسجد الأقصى، وقطاع غزة، والفلسطينيين بتلك المناطق.