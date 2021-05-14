علي الصلح: الصناديق السيادية ستساهم في تقليص وقت إعادة الإعمار

وصف عضو لجنة المستشارين والخبراء بحكومة الوحدة الوطنية علي الصلح قرار الحكومة بإنشاء أربعة صناديق سيادية لإعادة إعمار المدن المتضررة من الحرب بقيمة 4 مليارات دينار بـ ” الخطوة الجيدة”.

وأشار الصلح في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24” إلى أن الصناديق ستساهم في تقليص عامل الوقت لإعادة الإعمار.

ولفت عضو لجنة الخبراء إلى وجود مزايا كثيرة لإنشاء الصناديق، لافتًا إلى أن المعضلة تظل في عدم وجود مصادر تمويل واضحة لها وتقدير القيمة للمساهمات المتوقعة خاصة من القطاع الخاص.