قرنفيل: ليبيا مفتاح القارة الإفريقية ولا توجد رسوم جمركية بها

أوضح رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي مرتضى قرنفيل، اليوم الجمعة، أن ليبيا ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا في إفريقيا بعد مصر، بنحو 3 مليارات دولار في 2020، وتستمر الزيادة هذا العام.

قرنفيل، وفي تصريحات لوكالة الأناضول التركية، قال: ” ليبيا بلد لا يوجد فيه إنتاج ويحتاج إلى استيراد العديد من احتياجاته، ولقطاع المقاولات مكانة مهمة في علاقاتنا الثنائية، وحجم استثمارات القطاع الخاص في ليبيا حوالي 100 مليار، وهو بحاجة إلى الخبرة، وتركيا هي الأقرب والأكثر تجربة”.

وتابع: “ليبيا مفتاح القارة الإفريقية، ففي الوقت الذي تفرض فيه دول القارة ضرائب جمركية عالية، لا توجد رسوم جمركية تقريبا في ليبيا”.