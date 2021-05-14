صحيفة مالطية: ليبيا طالبت حكومتنا بالإفراج عن الأموال المجمدة

قالت صحيفة “تايمز أوف مالطا” إن ليبيا طلبت من مالطا استعادة أكثر من 80 مليون يورو من الودائع المصرفية المجمدة في البنوك المالطية، والتي تعود لعائلة القذافي وعدد من المسؤولين السابقين في نظامه.

وأضافت الصحيفة أن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش طالبت نظيرها المالطي “إيفاريست بارتولو” التدخل وجعل بنك فاليتا يفرج عن الملايين المجمدة؛ كدليل على حسن النية بعد ما يقرب من عقد من الزمن من محاولة استعادتها.

بدوره، أكد وزير الخارجية المالطي “إيفاريست بارتولو ” أن حكومة بلاده ستساعد ليبيا في تبادل المعلومات حول هذه المسألة، وأنها لن تتخذ أي خطوات حتى انتهاء الإجراءات القضائية المستمرة بشأن الأموال التي بدأت منذ 2012.