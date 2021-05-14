مجلس التعاون الإقتصادي الليبي التونسي: الدبيبة سيفتتح المعرض الدولي الثالث للعمارة و الإستثمار العقاري

أعلن مجلس التعاون الإقتصادي الليبي التونسي، اليوم الجمعة، عن عزم رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، رفقة ووزير الإقتصاد و التجارة محمد الحويج ووزير الإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي، افتتاح المعرض الدولي الثالث للعمارة و الإستثمار العقاري المنظم من طرف شركة أتكس لتنظيم المعارض بمشاركة مجلس التعاون الإقتصادي الليبي التونسي، وبرعاية مشروع 2780 وحدة سكنية التابع لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وشركة الوطن للإستثمار وشركة نسمة الموزع الرسمي للمنتوجات ديكن اليابانية و شركة دانة للإشهار.

المجلس، وفي إعلانه الذي اطلعت عليه قناتنا، قال: “الافتتاح سيتم بالمدينة الرياضية بطرابلس خلال الفترة من 6-9 يونيو 2021″، داعياً فيه المؤسسات والشركات التونسية للمشاركة في المعرض.

وعدد المجلس المشاركين في المعرض وهم، المؤسسة الوطنية للنفط، ومشروع 2780 وحدة سكنية التابع لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، والوطن للإستثمار و التنمية العمرانية، وشركة المنطقة الحرة مصراتة، ومجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي LTECC، والهيئة الليبية للعمارة، وجهاز تنمية وإستثمار أملاك الدولة العقارية، ومجموعة HT للتنمية و الإستثمار، والمجموعة المثالية للإستشارات الهندسية والعديد من المؤسسات والشركات في مجال التطوير والإستثمار العقاري من القطاعين العام والخاص.