السفارة الفلسطينية في ليبيا تثمّن دعم السلطات والشعب الليبي للقضية الفلسطينية

ثمّنت السفارة الفلسطينية في ليبيا، اليوم الجمعة، دعم السلطات والشعب الليبي للقضية الفلسطينية واستنكارهم شن طائرات الاحتلال غارات على المدنيين وتهجير أهل القدس ومطالبتهم المجتمع الدولي بوقف العدوان على غزة. السفارة، وفي إيجاز صحفي لها بفيسبوك، قالت: “شاركنا اليوم نحن والجالية الفلسطينية الأشقاء الليبيين صلاة العيد الفطر المبارك في ميدان الشهداء وكانت معظم خطبة العيد على نصر ودعم وتضامن اهلنا في فلسطين والمرابطين في بيت المقدس وفي غزة العزة، واستنكار وتنديد ما يفعله المحتل من شن الغارات على المدنيين وتهجير اهل المقدس، ومطالبة المجتمع الدولي بموقف هذا العدوان على غزة والمقدسات الاسلامية”.

وتابعت: “أكد عميد بلدية طرابلس مساندة ودعم الجالية الفلسطينية المقيمة في ليبيا من جميع النواحي، وعاش التلاحم الفلسطيني الليبي حتى دحر الاحتلال ونصرة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف وكل عام وفلسطين وليبيا بخير وإن شاء الله نصلي سويا بالقدس”.

ومن جانبه أكد أيضاً القنصل الفلسطيني ببنغازي، أن أهالي مدينة بنغازي متضامنين تضامن كامل مع الشعب الفلسطيني وليس هناك فرق بين الليبي والفلسطيني هناك وكل المنطقة الشرقية مؤيدة تأييداً كامل لمطالب الشعب الفلسطيني”.

كما أكد أن الشعب الليبي والشعب الفلسطيني هما شعبين في بلد واحد وأن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال هي أحد المحاور الأساسية للسياسة الخارجية الليبية للدفاع عن حق شعبنا الفلسطيني الذي يواجه العدوان و الاحتلال الإسرائيلي”.