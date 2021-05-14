الخوجة: الاستقرار الليبي ليس مستحيلا في ظل توافقه مع المصالح الأمريكية

علقت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة على تعيين السفير ريتشارد نورلاند مبعوثًا خاصًا للولايات المتحدة إلى ليبيا.

وقالت الخوجة في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن أمريكا ومنذ عشر سنوات تولي الملف الليبي أهمية خاصة، ولكن بعد مقتل سفيرها في بنغازي فإنها تراجعت خطوة إلى الخلف في إدارة الملف بشكل مباشر، وكلفت دولًا بعينها بالأمر تحت إشرافها وبما يتماشى مع مصالحها وأهدافها في المنطقة، واستمر هذا الحال حتى بدايات سنة 2020.

وأضافت النائبة البرلمانية أنه “بعد فشل الدول المتصارعة في ليبيا في الوصول إلى حل توافقي حول مصالحهم هناك، وحدوث الهجوم على طرابلس، عاد الملف الليبي ليتصدر الملفات المهمة في البيت الأبيض، خاصة بعد الانتخابات الأخيرة وتصويت الكونغرس على دعم استقرار ليبيا”.

وتوقعت الخوجة أن يقوم نورلاند بدور محوري للتنسيق بين الأطراف لتحقيق الهدف المنشود بشأن استقرار البلاد، مردفة: “ورغم أن هذا الأمر سيستغرق وقتًا لا بأس به فإنه ليس مستحيلًا، في ظل مساعدة المجتمع الدولي وتوافقه مع المصالح الأمريكية بالمنطقة”.