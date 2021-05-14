بن سودا تُقدّم تقريرها حول ليبيا أمام مجلس الأمن يوم الاثنين المقبل

أكدت مصادر مطلعة، بحسب وكالة الأنباء الليبية، أن المدعية العامة بمحكمة الجنايات الدولية فاتو بن سودا ستقدم تقرير مكتبها الـ21 (الحادي والعشرين) بشأن الحالة الليبية وذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي التي ستعقد لهذا الغرض يوم الاثنين المقبل الموافق 17 من شهر مايو الجاري .

ويذكر أن المحكمة الجنائية الدولية تأسست سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء .

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