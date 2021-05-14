مساعٍ لعقد مؤتمر ببرلين حول ليبيا منتصف الشهر القادم

أفادت مصادر من وزارة الخارجية الألمانية بأن من المقرر عقد مؤتمر وزراء الخارجية حول ليبيا في برلين، في النصف الثاني من يونيو المقبل، كما أكد وزير الخارجية الألماني هيكو ماس تعاون إيطاليا وألمانيا لتنظيم هذا المؤتمر، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية نوفا.

يشار إلى أن برلين كانت قد استضافت المؤتمر الشهير لتسوية الأزمة الليبية في يناير من العام الماضي، بمشاركة مسؤولين من إحدى عشرة دولة بالإضافة إلى ألمانيا، تم الاتفاق من خلاله على توحيد مؤسسات البلاد، ووقف التدخلات الخارجية، إلى جانب احترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا ووقف إطلاق النار.

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