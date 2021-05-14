ابوجناح: حكومة الوحدة الوطنية لن توقف خطواتها في اتجاه تأمين وصول الوقود لفزان

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان ابوجناح، اليوم الجمعة، اجتماعاً موسعاً مع عميد بلدية إدري وأعيان ووجهاء ونشطاء مناطق الجنوب الليبي في البلدية.

أبو جناح، وخلال الاجتماع، اطلع على العراقيل التي حالت دون وصول الوقود للجنوب، وناقش خلفيات المشكلة المستمرة من سنوات.

أكد أبوجناح خلال اللقاء على أن حكومة الوحدة الوطنية لن توقف خطواتها في اتجاه تأمين وصول الوقود لفزان، وحل المشاكل في المدينة.