اوحيدة: تكليف نورلاند يمثل تحرك واشنطن لتحجيم التدخلات العسكرية

اعتبر عضو مجلس النواب الليبي جبريل اوحيدة، أن تكليف ريتشارد نورلاند مندوبا خاصا للبيت الأبيض إلى ليبيا، يمثل تحركا استراتيجيا مباشرا لواشنطن، من أجل تحجيم التدخلات العسكرية للدول الأخرى.

اوحيدة وفي تصريحات صحفية، قال إننا قد نشهد تهديدا عسكريا حقيقيا لكبح جماح أتباع وأدوات هذه الدول من الأطراف الليبية إذا لم تلتزم بالاتفاقات السياسية الأخيرة، وصولا إلى إجراء الانتخابات القادمة في موعدها، كما تراهن الإدارة الأمريكية على انتخاب سلطة واحدة تمثل كل ليبيا، ويمكنها أن تكون حليفا استراتيجيا واقتصاديا لواشنطن حسب قوله.

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