اقعيم يصدر تعميما بتجريم حاملي الأسلحة غير المرخصة

أصدر وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم ، تعميما على كافة الإدارات بتفعيل قسم لترخيص أسلحة الصيد والمفرقعات والمسدسات، مشددا على تجريم كافة حاملي الأسلحة غير المرخصة،

مشددا على ضرورة تقيد من يحملون أسلحة غير مرخصة بتسليم ما لديهم لأقرب مركز شرطة مختص، في فترة زمنية أقصاها شهر واحد من تاريخ إصدار التعميم.

هذا وأصدر الوكيل تعميما آخر لكافة أصحاب قاعات المناسبات والأفراح بمنع استخدام الأسلحة بأنواعها ومحاسبة كل قاعة يتم تسجيل مخالفة داخلها أو في محيطها، وعليه وجه اقعيم الأجهزة الأمنية إلى البدء في شن حملات على مستنقعات الأسلحة والألعاب النارية غير القانونية لمصادرتها.

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