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جهاز البحث الجنائي يؤمن منتزه بنغازي السياحي طيلة أيام عيد الفطر المبارك

تم النشر منذُ 53 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

باشر أعضاء إدارة الظواهر السلبية بتأمين منتزه بنغازي السياحي بتكليف مباشر من رئيس جهاز البحث الجنائي العقيد صلاح هويدي.

وأوضح مسؤول الإعلام بجهاز البحث الجنائي وليد العرفي في تصريحات خص بها قناتنا، أن خطة التأمين تستمر طيلة أيام عيد الفطر المبارك ابتدأ من الساعة مساءً إلى الساعة التاسعة وذلك لتأمين المنتزه والزوار من أي خروقات قد تحدث.

ويُقبلُ أهالي مدينة بنغازي والمدن المجاورة لها على زيارة منتزه بنغازي السياحي خلال المناسبات الدينية خاصة في أعياد الفطر والأضحى للترفيه على أنفسهم لوجود الحدائق والألعاب والحيوانات.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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