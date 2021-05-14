البرغثي: قرار أمريكا بتعيين مبعوث خاص لليبيا هدفه التخلص من المليشيات

رأى وزير الدفاع السابق محمد البرغثي أن قرار الإدارة الأمريكية تحت قيادة جو بايدن بتعيين مبعوث خاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند هدفه الأول التخلص من المليشيات غير الرسمية.

وأكد البرغثي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن هذا القرار بمثابة ضمانات أمريكية للسلطة التنفيذية الجديدة التي رفضت لقاء قادة هذه المليشيات أو تعيينهم في مناصب عسكرية.

وأضاف الوزير السابق أن الولايات المتحدة قادرة على ردع المليشيات وإنهاء وجودها، بل وحتى اختطاف زعماء هذه المجموعات، خاصة بعد مطالبة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بإخراج المرتزقة وخاصة التابعين لتركيا من ليبيا.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، الاثنين الماضي، عن تعيين السفير ريتشارد نورلاند مبعوثًا خاصًا للولايات المتحدة إلى ليبيا.