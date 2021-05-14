العميد مازن يزور مدينة هون ببلدية الجفرة

أكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة العميد خالد مازن، خلال كلمة ألقاها أمام جمع من المسؤولين بمدينة هون في بلدية الجفرة، على ضرورة تعاون الجميع مع رجال الأمن للحفاظ على مدن ليبيا، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على إجراء الانتخابات في موعدها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا