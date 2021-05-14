فقدان 17 مهاجرا بعد غرق قاربهم قبالة السواحل التونسية

فقد سبعة عشر مهاجرا على الأقل بعد غرق قاربهم الذي عثر عليه الخميس قبالة السواحل التونسية.

وبحسب المعطيات الأولى التي جمعتها المنظمة الدولية للهجرة، فقد غادر القارب ميناء زوارة الليبي الثلاثاء باتجاه أوروبا، كما أبلغت عن نقل ناجيتين إلى المستشفى.

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