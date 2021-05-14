الرعيض: بحثت مع السفير الباكستاني سبل استئناف الرحلات الجوية بين البلدين

ليبيا – استقبل عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراته محمد الرعيض أمس الخميس بمقر الاتحاد سفير دولة باكستان إلى ليبيا.

الرعيض ناقش مع السفير الباكستاني بحسب ماذكر في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عدة مواضيع، أهمها استئناف الرحلات الجوية بين البلدين، والتنسيق لزيارة رجال أعمال من باكستان إلى ليبيا قريبًا.