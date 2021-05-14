الداخلية تمهل المواطنين شهرًا لتسليم الأسلحة غير المرخصة

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أمهلت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية المواطنين الذين يحملون أسلحة بدون ترخيص مدة شهر بشأن تسليمها لأقرب مركز شرطة.

ونبهت الوزارة المواطنين عدم تسليم الأسلحة غير المرخصة سوف يجرهم إلى تحمل العواقب القانونية الناتجة عن ذلك.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنها عممت إلى مديريات الأمن بشأن تفعيل قسم منح التراخيص لحمل السلاح وفق القانون.

يشار إلى أن ليبيا تعاني منذ أحداث ثورة فبراير في 2011 من انتشار السلاح بكافة أنواعه لدى المواطنين ما يشكل أحد الملفات الشائكة التي تواجه الحكومات المتعاقبة.