السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند… شيخ الدبلوماسية ذو العلاقة الخاصة بالمغرب

ما ان تم نشر خبر تعيين وزارة الخارجية الأميركية، للسفير ريتشارد نورلاند، في مهمة جديدة – بالإضافة إلى مهمته الحالية كسفير للولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا – وهي “مبعوث خاص” لأمريكا إلى ليبيا ،حتى تناقلت وسائل الإعلام المغربي، السيرة الذاتية للسفير، وكونه من ولد في المغرب.

فنورلاند، بحسب ما تقلته الصحافة المغربية، ابن دبلوماسي أميركي عمل كمسؤول للشؤون الثقافية في سفارة الولايات المتحدة بالرباط، ولد في المملكة المغربية عام 1955.

تخرّج السفير نورلاند من كلية الخدمة الخارجية بجامعة جورجتاون بواشنطن سنة 1977، وحصل على درجة الماجستير من كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز سنة 1992، ثم ماجستير آخر من الكلية الحربية الوطنية عام 2002.

وقبل انضمام نورلاند إلى السلك الدبلوماسي سنة 1980، عمل محللا تشريعيا في مجلس النواب بولاية أيوا الأميركية، ثم قرر لاحقا أن يمارس مهنة والده العمل الدبلوماسي ،حيث ينحدر نورلاند في الأصل من عائلة مارست العمل الدبلوماسي في مناطق مختلفة من أفريقيا وأوروبا.

تدرج في العمل الدبلوماسي، اذ شغل نورلاند منصب نائب رئيس البعثة في السفارة الأميركية في كابول بأفغانستان بين 2005-2007، فمنصب سفير الولايات المتحدة في أوزبكستان (2007-2010)، ثم سفيرا لدى جورجيا بين 2012- 2015.

كماعمل السفير نورلاند في الكلية الحربية الوطنية، كضوفريق عمل رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال جوزيف دانفورد، وبفضل 35 عاما من العمل الدبلوماسي وإتقانه ثلاث لغات (الروسية والفرنسية والنرويجية)، حصل نورلاند على جائزة الخدمة الرئاسية المتميزة لعام 2010.

ومنذ أغسطس 2019 وهو يشغل منصب رئيس بعثة الولايات المتحدة الدبلوماسية في مكتب ليبيا الخارجي في تونس.