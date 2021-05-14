لجنة حقوق الإنسان: الإفراج عن السجناء يدعم جهود المصالحة الوطنية

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، بالإفراج عن السجناء وتبادل خمسة وثلاثين محتجزا من كلا الطرفين برعاية اللجنة العسكرية المشتركة، لافتة إلى أن هذه الخطوة تدعم جهود إحلال السلام والمصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة في ليبيا.

هذا وأشارت اللجنة إلى أن الإفراج عن السجناء يمثل إجراء حيويا في تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، باعتبارها أساسا ضروريا لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

وفي ذات السياق، أعرب نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عن المنطقة الشرقية، عطية القطراني، عن أمله في أن يعم الأمن والسلام كل ربوع ليبيا، وأن تتحقق المصالحة الوطنية بما يوحد مؤسسات الدولة.

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