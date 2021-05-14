الزناتي يفتتح قسم العناية الفائقة بالجنوب الشرقي

بحضور كل من وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة علي الزناتي، ووكيل ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية إسماعيل العيضة وجمع من المسؤولين، تم افتتاح قسم العناية الفائقة الأحدث من نوعه بالجنوب الشرقي، بسعة عشرة أسرة مجهزة بأحدث الإمكانيات، والتي سيكون لها دور كبير في التقليل من الحالات التي يتم تحويلها لمدن الشمال.

هذا ووافق الزناتي خلال الافتتاح على توقيع عقود لخمسة وعشرين عنصرا طبيا واستشاريا بمستشفى عطية الكاسح، إلى جانب توفير جهاز مقطعي للمستشفى، إضافة إلى صرف المرتبات المعلقة للعناصر الطبية والطبية المساعدة.

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