الغويل يؤكد سعي الحكومة إلى استتباب الأمن وجلب الاستثمارات

بين وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة سلامة الغويل، أن الحكومة تسعى لتحقيق عدة أهداف، أبرزها استتباب الأمن لجلب الاستثمارات، إضافة إلى إعادة بناء النظام القضائي للدفاع عن الحقوق دون تفريق بين الليبيين.

هذا وأكد الغويل أن الحكومة تسعى من خلال سياستها الخارجية إلى أن تكون حلقة وصل بين ضفتي المتوسط وإفريقيا والعالم، كما لفت إلى أهمية تنويع الاقتصاد الوطني لإنجاز تنمية دائمة في المستقبل، وفيما يخص توحيد المؤسسات المالية أشار الغويل إلى أن الحكومة قطعت أشواطا من المباحثات بين هيئات شرق البلاد وغربها؛ حيث نجح المصرف المركزي في توحيد سعر الصرف، وحلحلة أزمة السيولة.

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