وزيرا الصحة والداخلية يصلان لمدينة سرت في أول زيارة لهما للمدينة

وصل وزيرا الداخلية خالد مازن والصحة علي الزناتي، في أول زيارة لهما لمدينة سرت وكان في استقبالهما عضو مجلس النواب عن مدينه سرت زايد هدية و عميد بلدية سرت مختار المعداني ومدير أمن سرت عميد الصديق بن سعود.

وخلال الزيارة اجتمع وزير الداخلية بضباط بالمديرية، شدد على ضرورة التركيز على أمن المواطن وقام بجولة شملت إدارات المديرية ومركز الشرطة بالمدينة ووعد بتوفير الإمكانيات للمديرية للقيام بواجبها.

وأشار الوزير بأن المرحلة الراهنة التي تمر بها بلادنا تتطلب من الجميع تكاثف الجهود وتوحيد العمل حتى تنعم بلادنا بالأمن والأمان وتعيشه واقعاً ملموساً وفق جهد أمني موحد ومنظم.

ومن جانبه أجرى وزير الصحة زيارة تفقدية لمستشفى بن سينا التعليمي وذلك لمتابعة الأوضاع الصحية بالمستشفى، رفقة مدير عام المستشفى علي الزرقاء وعضو مجلس النواب حسن الزرقاء وعميد بلدية سرت وعدد من الاخصائيين والعناصر الطبية والطبية المساعدة بالمستشفى.