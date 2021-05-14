خلال زيارته لمستشفى ابن سينا بسرت.. الزناتي: سنضع الحلول العاجلة لجميع المشاكل بالمستشفى

أجرى وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي، اليوم الجمعة، زيارة تفقدية الى مستشفى ابن سينا تفقد خلالها بعض الأقسام.

الوزير، وخلال الزيارة التي رافقه فيها مدير عام المستشفى علي الزرقاء وعضو مجلس النواب حسن الزرقاء وعميد بلدية سرت مختار خليفة وعدد من الاخصائيين والعناصر الطبية والطبية المساعدة بالمستشفى.

وشملت الزيارة الأقسام الطبية من بينها الاسعاف، والعمليات والأشعة التشخيصية والموجات فوق الصوتية، ومصرف الدم وقسطرة القلب والشرايين والصيدلية، والكلى، والتعقيم.

الزناتي،اطلع على سير العمل وسُبل النواقص والاحتياجاتالمطلوبة لتقديم أفضل الخدمات.

وقدّم المدير العام للزناتي كل النواقص والاحتياجات الضرورية للمستشفى وقسم العزل.

وأكد الزناتي على ضرورة توفير كافة الامكانيات ووضع الحلول العاجلة لجميع المشاكل التي تواجه سير العمل لتقديم أفضل الخدمات الطبية .