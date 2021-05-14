وزير الداخلية: المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع تكاثف الجهود لتنعم بلادنا بالأمن والأمان

شارك وزير الداخلية خالد مازن، مساء الاربعاء، في إفطار جماعي بمدينة هون نظمه المجلس البلدي الجفرة وضم كلا من نواب البرلمان عن بلدية الجفرة، وعميد بلدية الجفرة، ومدير أمن الجفرة، بالاضافة لعدد من حكماء و مشائخ و أعيان مدينة الجفرة.

وعلى هامش هذه المشاركة أكد الوزير بأن وزارة الداخلية ومن واقع حرصها البالغ والراسخ فإنها تعمل من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار في كل أرجاء البلاد وذلك بالاعتماد على سواعد كافة عناصرها وخبراتها التابعة لمكونات الوزارة بكافة مناطق البلاد.