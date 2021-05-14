مجلس النواب الليبي يدين العدوان على الشعب الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال

أخبارليبيا24

دان أعضاء مجلس النواب الليبي اليوم الجمعة العدوان الذي تشنه القوات الإسرائيلية المحتلة على الشعب الفلسطيني، والانتهاك الصارخ للمقدسات الدينية في القدس الشريف.

واستنكر أعضاء مجلس النواب في بيان لهم استمرار تعدي المستوطنين الصهاينة على الحقوق الأصيلة لأبناء الشعب الفلسطيني في حي الشيخ جراح، والاعتداء العسكري على غزة دون تمييز.

وأعلن النواب استغرابهم من حالة الشلل التي أصابت الأنظمة العربية والإسلامية، وتخاذلها عن دعم شعبنا المرابط في الأراضي المحتلة.

واعتبر أعضاء مجلس النواب هذا التخاذل تواطؤًا مع آلة الحرب الصهيونية، وتماهيا مع مشروع التطبيع الذي لا تقبله ولن تقبله الشعوب المسلمة.

وطالب أعضاء مجلس النواب وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية من خلال المجلس الرئاسي بالتواصل مع الدول العربية والاسلامية من أجل اتخاذ موقف جاد بوقف الاستيطان والعدوان الغاشم على أراضي الشعب الفلسطيني.

وطالب الأعضاء رئاسة حكومة الوحدة الوطنية بالإعلان عن حملة رسمية وشعبية لتقديم الدعم لأهلنا المرابطين في الأراضي الفلسطينية ليتمكنوا من مجابهة هذا العدوان “السافر”.

وحث أعضاء مجلس النواب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية الإصدار توجيهاتها لخطباء المساجد للحديث عن القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى والدعاء للمرابطين فيه ولتبقى قضيته حية تتوارثها الأجيال.