وفد رفيع المستوى من القيادة العامة يزور القوات المرابطة غرب سرت في زيارة مُعايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك

أجرى وفد رفيع المستوى من القيادة العامه للقوات المسلحة، اليوم الجمعة، زيارة معايدة لقوات الجيش المرابطة غرب مدينة سرت، وذلك لتفقد القوات المرابطة بالمحاور غرب سرت.
وضم الوفد عدد من ضباط القوات المسلحة ومن بينهم أمر غرفة عمليات تحرير غرب سرت لواء أحمد سالم، وأمر اللواء 73 لواء علي القطعاني، وأمر الشرطة العسكرية لواء ابوالقاسم الأبعج لواء مفتاح النزال وآمر الامداد العسكري مدير مكتب القائد العام لواء خيري التميمي، والعقيد صدام خليفة حفتر وعدد كبير من الضباط وضباط صف القوات المسلحة.
وكان في استقبال الوفد آمر القاطع الأول مقدم سالم الصداعي وعدد من الضباط وجنود القوات المرابطة بمواقعها.
وأقيمت وجبة غداء خلال الزياره استمعوا لمتطلبات الجنود والأفراد الدين يأدون واجبهم الوطني في الخطوط الأمامية.
ومن جانبه، ثمن العقيد صدام خليفة حفتر، دور الرجال وتضحياتهم اللا محدودة في صمودهم وقتالهم الاسطوري.
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