وفد رفيع المستوى من القيادة العامة يزور القوات المرابطة غرب سرت في زيارة مُعايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك

أجرى وفد رفيع المستوى من القيادة العامه للقوات المسلحة، اليوم الجمعة، زيارة معايدة لقوات الجيش المرابطة غرب مدينة سرت، وذلك لتفقد القوات المرابطة بالمحاور غرب سرت.

وضم الوفد عدد من ضباط القوات المسلحة ومن بينهم أمر غرفة عمليات تحرير غرب سرت لواء أحمد سالم، وأمر اللواء 73 لواء علي القطعاني، وأمر الشرطة العسكرية لواء ابوالقاسم الأبعج لواء مفتاح النزال وآمر الامداد العسكري مدير مكتب القائد العام لواء خيري التميمي، والعقيد صدام خليفة حفتر وعدد كبير من الضباط وضباط صف القوات المسلحة.

وكان في استقبال الوفد آمر القاطع الأول مقدم سالم الصداعي وعدد من الضباط وجنود القوات المرابطة بمواقعها.

وأقيمت وجبة غداء خلال الزياره استمعوا لمتطلبات الجنود والأفراد الدين يأدون واجبهم الوطني في الخطوط الأمامية.

ومن جانبه، ثمن العقيد صدام خليفة حفتر، دور الرجال وتضحياتهم اللا محدودة في صمودهم وقتالهم الاسطوري.