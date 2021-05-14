رئيس إيطاليا: ليبيا أولوية لنا في إطار استراتيجية وطنية ثقلها البحر المتوسط

عن مصدر الخبر
صحيفة الساعة 24
قد يعجبــــك أيضـــاً
وفد رفيع المستوى من القيادة العامة يزور القوات المرابطة غرب سرت في زيارة مُعايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
تصفية شخص جزائري الجنسية في مدينة الزاوية
تم النشر منذُ 10 دقائق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
الأمم المتحدة تحذر: لا نرى أي تقدم في ملف المرتزقة بليبيا
تم النشر منذُ 13 دقيقة
مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز
إعادة افتتاح مقر إذاعة طبرق المحلية بعد صيانته بمجهودات ذاتية
تم النشر منذُ 14 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
أضف تعليقـك