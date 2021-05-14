غوتيريش: ليبيا لم تشهد أي انخفاض في عدد المقاتلين الأجانب أو أنشطتهم

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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنّ ليبيا “لم تشهد أي انخفاض في عدد المقاتلين الأجانب أو أنشطتهم، وخصوصاً في وسط البلاد.

وتابع غوتيريش في تقرير قدّم الأسبوع الحالي إلى مجلس الأمن – بحسب فرانس برس – :”بينما لا يزال اتفاق وقف إطلاق النار ساريا، تلقت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تقارير عن إقامة تحصينات ومواقع دفاعية على طول محور سرت-الجفرة في وسط ليبيا.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره أيضًا أن وجود العناصر والإمكانات الأجنبية في المنطقة لايزال مستمرًا.

وقال غوتيريش “رغم الالتزامات التي تعهد بها الأطراف، فقد تواصلت أنشطة الشحن الجوي مع رحلات جوية إلى قواعد عسكرية مختلفة في مناطق غرب ليبيا وشرقها”.

وكرر الأمين العام دعوته للدول الأعضاء والجهات الليبية الفاعلة إلى وضع حد لانتهاكات حظر الأسلحة وتسهيل انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب من البلاد.

وذكر غوتيريش أنه يجب إحراز تقدم على الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية، للسماح بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.