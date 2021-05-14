الخطوط التونسية تستأنف رحلاتها إلى ليبيا الإثنين المقبل

تستأنف شركة الخطوط التونسية رحلاتها إلى ليبيا يوم الإثنين المقبل.

وستنظم الشركة رحلة واحدة يوميا «تونس – معيتيقة – تونس»، وثلاث رحلات أسبوعية «تونس – بنينا – تونس»، حسب بيان إدارة مطار معيتيقة الدولي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

وفي مطلع الشهر الجاري، افتتحت الشركة مكتب مبيعات في مطار معيتيقة؛ استعدادا لعودة رحلات الشركة إلى ليبيا.

وقد سبق أن أعلنت في 27 أبريل الماضي، تأجيل عودة الرحلات إلى المطارات الليبية؛ بسبب تدهور الوضع الوبائي، وتباطؤ حركة تنقل المسافرين بين البلدين خلال شهر رمضان.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا