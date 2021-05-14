البحرية الليبية تنقذ 195 مهاجرًا غير شرعي

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أكد الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية الليبية‏ اليوم الجمعة أن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية تمكن من إنقاذ 114 مهاجرًا من الجنسيات الأفريقية والعربية.

وأضاف الناطق عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن المهاجرين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي .

وأشار الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية إلى أنه فور تلقيه نداء استغاثة تم تحريك الزورق (أوباري) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ.

وأوضح الناطق أن الزورق فزان تمكن من إنقاذ 81 مهاجرًا من الجنسيات الأفريقية والعربية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي .

وأفاد أنه فور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقلهم جميعا” إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.