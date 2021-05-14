البحرية الليبية تنقذ 195 مهاجرًا غير شرعي

أخبارليبيا24
أكد الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية الليبية اليوم الجمعة أن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية تمكن من إنقاذ 114 مهاجرًا من الجنسيات الأفريقية والعربية.
وأضاف الناطق عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن المهاجرين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي .
وأشار الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية إلى أنه فور تلقيه نداء استغاثة تم تحريك الزورق (أوباري) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ.
وأوضح الناطق أن الزورق فزان تمكن من إنقاذ 81 مهاجرًا من الجنسيات الأفريقية والعربية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي .
وأفاد أنه فور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقلهم جميعا” إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
أضف تعليقـك