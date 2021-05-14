وزير الداخلية يجري أول زيارة له لسرت ويبحث توفير الإمكانيات لمديرية الأمن

توجه وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن، في أول زيارة له لمدينة سرت ، وكان في استقباله عضو مجلس النواب عن مدينه سرت زايد هدية، و عميد البلدية مختار المعداني، و مدير مديرية أمن سرت عميد الصديق بن سعود .

وبحسب إيجاز صحفي للبلدية،ت م خلال الزيارة عقد اجتماع ضم الضباط بالمديرية وشدد على ضرورة التركيز على أمن المواطن وقام بجولة شملت إدارات المديرية ومركز الشرطة بالمدينة ووعد بتوفير الإمكانيات للمديرية للقيام بواجبها.

وأشار الوزير بأن المرحلة الراهنة التي تمر بها بلادنا تتطلب من الجميع تكاثف الجهود وتوحيد العمل حتى تنعم بلادنا بالأمن والأمان وتعيشه واقعاً ملموساً وفق جهد أمني موحد ومنظم.